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Ukrayna Büyükelçiliği: 20 Rus savaş uçağı düşürüldü

Rusya'nın işgal operasyonu devam ederken, Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği'nden yeni bir açıklama geldi.

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