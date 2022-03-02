Anasayfa Video Galeriler Gündem Ukrayna direniyor... Kiev'de siren ve bomba sesleri Ukrayna direniyor... Kiev'de siren ve bomba sesleri 02 Mart 2022 Çarşamba Saat: 23:05 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de tren istasyonu yakınındaki ısıtma ana hattına roketli saldırı düzenlendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/621fce023ec47963967dbbe3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rus askerleri ellerinde el bombasıyla Ukraynalılardan kaçtı Ünlü otelde korkunç olay: Elektrik akımına kapılan çocuk ölümden döndü Taşıt kredileri piyasaları hareketlendirdi! İşte 0 km ve 2. elde son durum Gel de gülme! Şaşkın tarikat üyeleri ayinde ateşe düştü! Ukraynada'ki Türk gazetecilere ateş açıldı Cübbeli Ahmet ''hadisler işaret ediyor'' deyip bombayı patlattı: ''15 Mart'ta taş yağacak'' Biden'ın Ukrayna gafı ortalığı karıştırdı Mehtap Yılmaz'ın Bergen'in şarkısını okumasına yasak Ukrayna halkı işgalci Rus ordusunun yolunu kesti!