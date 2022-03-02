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Ukrayna direniyor... Kiev'de siren ve bomba sesleri

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de tren istasyonu yakınındaki ısıtma ana hattına roketli saldırı düzenlendi.

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