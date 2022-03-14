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Ukrayna güçleri Rus ordusuna düzenlediği saldırıyı paylaştı

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı işgal harekatı devam ederken, ülkenin bir çok yerinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Ukrayna ordusu Rus birliklerine ciddi kayıplar verdirmeye devam ediyor.

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