Anasayfa Video Galeriler Gündem Ukrayna güçleri Rus ordusuna düzenlediği saldırıyı paylaştı Ukrayna güçleri Rus ordusuna düzenlediği saldırıyı paylaştı 14 Mart 2022 Pazartesi Saat: 21:20 Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı işgal harekatı devam ederken, ülkenin bir çok yerinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Ukrayna ordusu Rus birliklerine ciddi kayıplar verdirmeye devam ediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/622f876c512f690643573393" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Almanya Başbakanı Scholz Türkiye'de Dünyanın en uzun otomobili görenlerin ağzını açık bıraktı! Havuzu bile var Dün Erdoğan'la görüşen Miçotakis koronavirüse yakalandı Canlı yayında romantik anlar: Seda Sayan, Çağlar Ökten'e ''evet'' dedi Kızağı arabaya bağlayıp, kar ve buzu eğlenceye çevirdiler Bir faciadan döndük! Okul servisi alev alev yandı Sen ne güzel insansın Tarık ağabey! Atının yorulduğunu görünce... Bu video infial yarattı: Rusya Eyfel kulesini vurdu! Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi, eşine kabusu yaşattı! Genç kadını KADES kurtardı