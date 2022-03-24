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Ukrayna limanındaki Türk gemisine silahlı baskın

Ukrayna’nın Odessa şehrindeki Chornomorsk Limanı'nda bağlı bulunan Türk gemisi Rahmi Yağcı, silahlı bir grup Ukraynalı milis tarafından basıldı.

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