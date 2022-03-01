Anasayfa Video Galeriler Gündem Ukrayna ordusu, Rus konvoyunu imha etti! Ukrayna ordusu, Rus konvoyunu imha etti! 01 Mart 2022 Salı Saat: 17:30 Ukrayna'nın başkenti Kiev'in 40 km batısında bulunan Dinyeper Nehri kıyısına ulaşmaya çalışan işgalci Rus birliklerine ait konvoy, Ukrayna ordusu tarafından imha edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/621e2e06a96ad570553f46d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ukraynalı sosyal medya fenomeni terk edilen Rus tankına binip nasıl çalıştırılacağını anlattı Ukrayna Büyükelçiliği: 20 Rus savaş uçağı düşürüldü Kadirov'un Çeçen ordusu Ukrayna topraklarında görüntülendi Rus güçleri, sivillerin yaşadığı apartmanı vurdu Masumlar Apartmanı yeni bölümünde neler olacak ? Yine İstanbul, yine Esenyurt, yine bir taksici, yine tekme tokat saldırı! Ukrayna ordusu, Rus askerlerini rehin aldı İstanbul'da 3 terör örgütüne eş zamanlı operasyon Suriye değil burası Ukrayna! Rus güçleri bir kasabayı yerle bir etti