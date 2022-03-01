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Ukrayna ordusu, Rus konvoyunu imha etti!

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in 40 km batısında bulunan Dinyeper Nehri kıyısına ulaşmaya çalışan işgalci Rus birliklerine ait konvoy, Ukrayna ordusu tarafından imha edildi.

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