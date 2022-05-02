Anasayfa Video Galeriler Gündem Ukrayna ordusu salavat getirerek Ramazan Bayramı’nı kutladı Ukrayna ordusu salavat getirerek Ramazan Bayramı’nı kutladı 02 Mayıs 2022 Pazartesi Saat: 10:30 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı yayınladığı bir videoda, Ramazan bayramını kutladı. Ukrayna askerlerinin salavat getirdiği anlar paylaşım rekoru kırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/626f889829e276758c6a47d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hilal Kaplan'dan tepki çeken paylaşım: ''Medeni Bağdat Caddesi'ne bakınız'' İstanbul’da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı İmamoğlu'ndan bayram mesajı: ''Ayrışmayı kendine ilke edinenlerden Allah bu memleketi korusun'' Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Süleymaniye Camisi'nde İngilizce hutbe Beşiktaş belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan Ramazan Bayramı mesajı O Türkiye2nin ''mucize'' insanı! 3 boyutlu yazıcıyla hayata döndü Niran Ünsal hastaneye kaldırıldı İmamoğlu'ndan vatandaşlara bayram çağrısı Gökyüzü kızıla büründü, göz gözü görmedi, çok sayıda kişi hastanelik oldu