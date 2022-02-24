Anasayfa Video Galeriler Gündem Ukrayna ordusu, SİHA'larla Rus tanklarını vurdu! İşte o anlar Ukrayna ordusu, SİHA'larla Rus tanklarını vurdu! İşte o anlar 24 Şubat 2022 Perşembe Saat: 18:30 Rus ordusunun saldırılarına karşılık veren Ukrayna, Türk SİHA'ları Bayraktar TB-2 ile Rus tanklarını vurdu. Paylaşılan görüntülerde tankların paramparça olduğu görülüyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6217a48d18535e4de4219ce3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ukrayna Ordusuna ait tanklar böyle görüntülendi Kapalıçarşı'da Rusya-Ukrayna hareketliliği Büyük panik: Marketler boşaltıldı, eczane ve bankalarda kuyruk oluştu Yıldız Asyalı Arda Kural aşkı yeniden mi alevleniyor? Asyalı'dan bomba açıklama Alişan karısı Buse Varol'un imajını değerlendirdi: Alıştık artık, yapacak bir şey yok Rus helikopterlerinin bombalama anı kamerada Diyarbakır'da akraba aileler birbirine girdi: 2 ölü, 8 ağır yaralı Ukrayna Savunma Bakanlığı: ''Eli silah tutan herkesi çağırıyoruz'' Ukrayna'dan Türkiye'ye çağrı: ''Hava sahasını ve boğazları kapatın''