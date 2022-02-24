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Ukrayna ordusu, SİHA'larla Rus tanklarını vurdu! İşte o anlar

Rus ordusunun saldırılarına karşılık veren Ukrayna, Türk SİHA'ları Bayraktar TB-2 ile Rus tanklarını vurdu. Paylaşılan görüntülerde tankların paramparça olduğu görülüyor.

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