  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Ukrayna Ordusuna ait tanklar böyle görüntülendi

Ukrayna Ordusuna ait tanklar böyle görüntülendi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sonrasında, Harkiv yolu üzerinde Ukrayna Ordusuna ait tankların geçişi görüntülendi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Kapalıçarşı'da Rusya-Ukrayna hareketliliği
Büyük panik: Marketler boşaltıldı, eczane ve bankalarda kuyruk oluştu
Yıldız Asyalı Arda Kural aşkı yeniden mi alevleniyor? Asyalı'dan bomba açıklama
Alişan karısı Buse Varol'un imajını değerlendirdi: Alıştık artık, yapacak bir şey yok
Rus helikopterlerinin bombalama anı kamerada
Diyarbakır'da akraba aileler birbirine girdi: 2 ölü, 8 ağır yaralı
Ukrayna Savunma Bakanlığı: ''Eli silah tutan herkesi çağırıyoruz''
Ukrayna'dan Türkiye'ye çağrı: ''Hava sahasını ve boğazları kapatın''
İstanbul Havalimanı'nda ''savaş'' esareti!