Anasayfa Video Galeriler Gündem Ukrayna Ordusuna ait tanklar böyle görüntülendi Ukrayna Ordusuna ait tanklar böyle görüntülendi 24 Şubat 2022 Perşembe Saat: 17:50 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sonrasında, Harkiv yolu üzerinde Ukrayna Ordusuna ait tankların geçişi görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62179b33d1ba1f405b6acf93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kapalıçarşı'da Rusya-Ukrayna hareketliliği Büyük panik: Marketler boşaltıldı, eczane ve bankalarda kuyruk oluştu Yıldız Asyalı Arda Kural aşkı yeniden mi alevleniyor? Asyalı'dan bomba açıklama Alişan karısı Buse Varol'un imajını değerlendirdi: Alıştık artık, yapacak bir şey yok Rus helikopterlerinin bombalama anı kamerada Diyarbakır'da akraba aileler birbirine girdi: 2 ölü, 8 ağır yaralı Ukrayna Savunma Bakanlığı: ''Eli silah tutan herkesi çağırıyoruz'' Ukrayna'dan Türkiye'ye çağrı: ''Hava sahasını ve boğazları kapatın'' İstanbul Havalimanı'nda ''savaş'' esareti!