Anasayfa Video Galeriler Gündem Ukrayna, Putin'in ölüm konvoyunu böyle vurdu Ukrayna, Putin'in ölüm konvoyunu böyle vurdu 10 Mart 2022 Perşembe Saat: 15:55 Ukrayna ordusu, Rus konvoyunu vurduğu anların görüntüsünü paylaştı. Rus güçlerinin geri çekilmek zorunda kaldığı belirtildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6229f54c9d6eb2069047a973" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Habertürk canlı yayınında muhabir ve spikerin iltifat yarışı olay oldu Tüm dünya dehşet içinde izledi! Maymun yakaladığı martıyı böyle yedi Rusya çocuk hastanesini vurdu! Çok sayıda ölü var, görüntüler tüyleri diken diken etti Bozcaada ve Gökçeada seferleri iptal edildi Sivas'ta can pazarı! Yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var İstanbul girişinde 8 kilometrelik kuyruk oluştu! Kamyon ve TIR'lar için yeni karar Kurak günler geride kaldı... Barajlar ağzına kadar doldu Ukrayna ordusu, Rus tanklarını havadan avladı Cenazede ''Hakkımı helal etmiyorum'' şoku!