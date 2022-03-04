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Ukrayna, Rus askeri üssünü böyle vurdu

Ukrayna ordusu, Rusya’nın konuşlandığı bir askeri üssü topçu atışlarıyla hedef aldı.

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