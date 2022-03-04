Anasayfa Video Galeriler Gündem Ukrayna, Rus askeri üssünü böyle vurdu Ukrayna, Rus askeri üssünü böyle vurdu 04 Mart 2022 Cuma Saat: 17:40 Ukrayna ordusu, Rusya’nın konuşlandığı bir askeri üssü topçu atışlarıyla hedef aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/622224e7bc41d901bb620453" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar'a veda! ''Keşke bu kadar insana kırgın gitmeseydi'' Buzlanan yolda ortalık savaş alanına döndü! 15 araç birbirine girdi 7 işçinin öldüğü havai fişek fabrikasının arazisi satışa çıkarıldı 5 milyon liralık senet vurgunu: 8 gözaltı İstifa eden Bekir Pakdemirli böyle veda etti Bakan Dönmez'den elektrik kesintisi açıklaması Yeni maske kararı kafaları karıştırdı! Toplu taşımada maske kavgaları patladı Bakan Kurum tarih vererek açıkladı: Kentsel dönüşüme girmemiş bina kalmayacak Acı haber Tokat'tan geldi! 1 asker şehit, 3 asker yaralı