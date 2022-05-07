Anasayfa Video Galeriler Gündem Ukrayna, Rus çıkarma gemisini böyle vurdu Ukrayna, Rus çıkarma gemisini böyle vurdu 07 Mayıs 2022 Cumartesi Saat: 16:50 Ukrayna, Yılan Adası’na demirleyen Rusya’ya ait bir geminin insansız hava aracıyla vurulduğunu duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6276791fc83d8b57dd0ff1b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR SSB Başkanı Demir: Mete tabancaları güvenlik güçlerine teslim edildi Lüks araçlı dilenci çetesi vatandaşı isyan ettirdi Örtünün altında bir efsane yatıyor! Yıllarca sakladığı aracını 125 bin TL'ye sattı Hadise'nin balayı paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı Vallahi pes, billahi pes! 15 Temmuz darbe girişimini Suriyeliler sayesinde püskürtmüşüz! Ölüme böyle uçmuşlar... Son görüntüleri ortaya çıktı Sosyal medya şakası felaketle bitiyordu, dayakla bitti! İstanbul'da kadın adım adım taciz, ve bıçaklı saldırı kamerada İstanbul'da cinayet gibi trafik kazası! Ters yönde dehşet: 1'i bebek 3 kişiyi ezdi