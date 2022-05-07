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Ukrayna, Rus çıkarma gemisini böyle vurdu

Ukrayna, Yılan Adası’na demirleyen Rusya’ya ait bir geminin insansız hava aracıyla vurulduğunu duyurdu.

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