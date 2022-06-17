Anasayfa Video Galeriler Gündem Ukrayna Rus helikopterini böyle vurdu Ukrayna Rus helikopterini böyle vurdu 17 Haziran 2022 Cuma Saat: 07:40 Ukrayna Ulusal Muhafızlarına bağlı Azov Taburu, Ukrayna’nın Rus işgali altındaki Zaporijya bölgesinde alçak uçuş yapan Rusya’ya ait Mi-35M tipi helikopteri vurarak düşürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62ac05b2a4a39c630921a1d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yatta mezuniyet kutlaması yapan gençlerin videosu olay oldu Bakanlık önünde ikinci kriz: ''Sağlık Bakanı gelmezse kendimi yakarım'' Kılıçdaroğlu, Bülent Arınç'ın elini sıkmadı! Toplantıya damga vuran anlar MHP Diyarbakır teşkilatını feshetti Yabancı uyruklu ''şerefsiz'' Atatürk'ün resmine basıp sosyal medyada paylaştı Enez'de uğur böceği istilası 4 PKK’lı terörist daha öldürüldü Bülent Arınç: Majestelerinin gazetecileri var, kral çıplak demenin vaktidir Torbacıya dayak sonrası meydan savaşı çıktı! O anlar kamerada