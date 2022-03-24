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Ukrayna, Rus tankını imha etti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya ordusuna ait bir tankın vurularak imha edildiğini açıkladı.

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