Anasayfa Video Galeriler Gündem Ukrayna, Rus tankını imha etti Ukrayna, Rus tankını imha etti 24 Mart 2022 Perşembe Saat: 13:10 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya ordusuna ait bir tankın vurularak imha edildiğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/623c439a163e3e55e369a897" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kasa fareleri kamerada... Sürükleye sürükleye çaldılar İstanbul'da akıl almaz hırsızlık! Bakın neyi çaldılar Trafikte öldüresiye dayak kamerada Derbi maçta sahaya bomba atıldı! Korkunç anlar kamerada Ukrayna Rus gemisini böyle vurdu Diyarbakır'da büyük patlama, yaralılar var İtfaiye ekipleri çatışmanın ortasında kaldı! Dehşete düşüren anlar kamerada Hastanede yaşlıları böyle tuzağa düşürüyordu; yakalandı Sınıfta infial yaratan görüntü! Öğretmenine yaptığı hareketlere tepki yağdı