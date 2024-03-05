Anasayfa Video Galeriler Gündem Ukrayna, Rusya'nın devriye gemisini batırdı Ukrayna, Rusya'nın devriye gemisini batırdı 05 Mart 2024 Salı Saat: 12:45 Güncelleme: 05 Mart 2024 Salı 12:45 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Karadeniz Filsou'nda görev yapan Sergei Kotov adlı devriye gemisinin batırıldığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e6e9cfd87fb9295c0f9df3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da eli silahlı, maskeli rehine kabusu kamerada WhatsApp mesajları yüzünden işinden olmuştu; AYM son noktayı koydu Turuncu alarm verilmişti; cadde ve sokaklar göle döndü! 9 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri dehşete düşürdü İstanbul'da dehşet! Otomobilde ceset bulundu Ankara'da komşu kavgası kanlı bitti Destici’nin kaza yapan makam aracını taşıyan çekici yandı Ayda 300 bin TL maaşla çalışacak eleman aranıyor Kazara kendini vuran polis memurundan acı haber