Anasayfa Video Galeriler Gündem Ukrayna Savunma Bakanlığı: ''Eli silah tutan herkesi çağırıyoruz'' Ukrayna Savunma Bakanlığı: ''Eli silah tutan herkesi çağırıyoruz'' 24 Şubat 2022 Perşembe Saat: 14:45 Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Anna Vasilyevna Malyar, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında eli silah tutan herkese Rusya’ya karşı ülkeyi savunmak üzere çağrıda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62176fdf978001709801e297" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Diyarbakır'da akraba aileler birbirine girdi: 2 ölü, 8 ağır yaralı Ukrayna'dan Türkiye'ye çağrı: ''Hava sahasını ve boğazları kapatın'' İstanbul Havalimanı'nda ''savaş'' esareti! Cem Gürdeniz bildiri davasında ifade verdi: ''Pişman değilim'' Okulda zihinsel engelli öğrenciye öldüresiye dayak İzmir'de ekmeğin hem gramajı düştü hem zam geldi! Bodrum Gümbet'teki kaçak iskeleler yıkılıyor Belediye başkanı vatandaşı tartaklayıp, tehdit etti! Rus tanklarının sınırı geçtiği anlar kamerada