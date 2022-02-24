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Ukrayna Savunma Bakanlığı: ''Eli silah tutan herkesi çağırıyoruz''

Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Anna Vasilyevna Malyar, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında eli silah tutan herkese Rusya’ya karşı ülkeyi savunmak üzere çağrıda bulundu.

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