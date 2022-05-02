Ukrayna Türk dronelarıyla vurdu: İki Rus savaş teknesi böyle battı

Ukrayna Donanması, Türk yapımı droneların kullanıldığı bir hava saldırısında Rus donanmasına ait iki savaş teknesini batırdıklarını duyururken, saldırı görüntülerini de kamuoyu ile paylaştı.

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