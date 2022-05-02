Anasayfa Video Galeriler Gündem Ukrayna Türk dronelarıyla vurdu: İki Rus savaş teknesi böyle battı Ukrayna Türk dronelarıyla vurdu: İki Rus savaş teknesi böyle battı 02 Mayıs 2022 Pazartesi Saat: 16:30 Ukrayna Donanması, Türk yapımı droneların kullanıldığı bir hava saldırısında Rus donanmasına ait iki savaş teknesini batırdıklarını duyururken, saldırı görüntülerini de kamuoyu ile paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/626fdced4d60040b6b6b3da3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Turistik Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi Bu anne ve kızı literatüre girdi! Türkiye'nin mucize ailesi Hayranı Ezhel'e tangasını fırlattı Yürek burkan bayram şekeri izdihamı kamerada Hilal Kaplan'dan tepki çeken paylaşım: ''Medeni Bağdat Caddesi'ne bakınız'' İstanbul’da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı Ukrayna ordusu salavat getirerek Ramazan Bayramı’nı kutladı İmamoğlu'ndan bayram mesajı: ''Ayrışmayı kendine ilke edinenlerden Allah bu memleketi korusun'' Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Süleymaniye Camisi'nde İngilizce hutbe