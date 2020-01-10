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  3. 10 Ocak 2020 07:30

Ukrayna yolcu uçağını İran mı düşürdü ? Dünya bu görüntüyü konuşuyor

İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna yolcu uçağının İran tarafından vurulduğu iddia edildi. ABD'li New York Times gazetesinin yayınladığı görüntüler gündeme bomba gibi düştü.

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