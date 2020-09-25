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  3. 25 Eylül 2020 22:50

Ukrayna'da askeri uçak düştü, 20 ölü var!

Ukrayna’da Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçağı düştü. İlk belirlemelere göre uçakta bulunan 23 kişiden 20’si hayatını kaybetti.

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