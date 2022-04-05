Anasayfa Video Galeriler Gündem Ukrayna'da bir ilk! Onlarca asker Ruslara teslim oldu Ukrayna'da bir ilk! Onlarca asker Ruslara teslim oldu 05 Nisan 2022 Salı Saat: 13:25 Ukrayna ordusundan 267 deniz piyadesinin Rusya ordusuna teslim olduğu anların yer aldığı video gündeme bomba gibi düştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/624c192016162041d9501cb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir bölgemiz kabusu yaşıyor! Çok sayıda şehirde ''kara'' korku sardı Nihat Hatipoğlu gülmekten soruyu yanıtlayamadı Haldun Dormen 94. yaşına 18 yaşındaymış gibi girdi İmamoğlu kendisinin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı Fenomenlerin tartışması kavgaya dönüştü: Masa, şişe ve yumruklar havada uçuştu Nisa bebeği terk eden annenin ifadesinde kahreden fuhuş ayrıntısı AK Partili Şahin bu tokadı görmemiş Kereste atölyesinde korkutan yangın Gazeteci ve Radyocu Rauf Gerz motosiklet kazasında hayatını kaybetti