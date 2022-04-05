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Ukrayna'da bir ilk! Onlarca asker Ruslara teslim oldu

Ukrayna ordusundan 267 deniz piyadesinin Rusya ordusuna teslim olduğu anların yer aldığı video gündeme bomba gibi düştü.

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