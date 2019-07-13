Ukrayna’da bir TV kanalına el bombalı saldırı düzenlendi
13 Temmuz 2019 14:15
Ukrayna’da bir TV kanalına el bombalı saldırı düzenlendi
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de televizyon kanalı 112 Ukraina’nın binasına el bombalı saldırı düzenlendi. Ukrayna’nın başkenti Kiev’de kimliği belirlenemeyen iki kişi, televizyon kanalı 112 Ukraina’nın binasına el bombası attı. Kanalın web sitesinden bu sabah yayınlanan bildiride, "12 Temmuz’u 13 Temmuz’a bağlayan gece, 112 Ukraina’nın merkez binasına el bombası fırlatılarak saldırıda...