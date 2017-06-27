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  3. 27 Haziran 2017 11:45

Ukraynada bombalı saldırı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir aracın patlaması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Oğlu 2 yıldır PKKnın elinde olan babanın yürek burkan sözleri
Oğlu 2 yıldır PKKnın elinde olan babanın yürek burkan sözleri
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Çocuk damat cinayetinde şok detaylar
Çocuk damat cinayetinde şok detaylar
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AVMde bıçaklı dehşet
AVMde bıçaklı dehşet
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Elazığda ambulansa verilen cesedin sırrı çözüldü
Elazığda ambulansa verilen cesedin sırrı çözüldü
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Müzikholdeki kavgada polisin silahı ateş aldı, 2 yaralı
Müzikholdeki kavgada polisin silahı ateş aldı, 2 yaralı
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Avrasya Tüneli çıkışında feci kaza! 1 ölü
Avrasya Tüneli çıkışında feci kaza! 1 ölü