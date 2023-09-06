Anasayfa Video Galeriler Gündem Ukrayna'da çarşıya füzeli saldırı: Çok sayıda ölü var Ukrayna'da çarşıya füzeli saldırı: Çok sayıda ölü var 06 Eylül 2023 Çarşamba Saat: 17:40 Güncelleme: 06 Eylül 2023 Çarşamba 17:40 Rusya, Ukrayna’nın Kostantinivka şehrinde bir çarşıyı füzeyle vurdu. Saldırıda 16 kişi hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64f88f547ffae006e7772913" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan Orta Vadeli Programı açıkladı Tam 1700 yıllık... Kaçak kazı ihbarıyla ortaya çıktı! İstanbul'da eğlence mekanını birbirine katan 2 kadına gözaltı Köpekbalıkları turistlere kabusu yaşattı İstanbul'da beton ormanları yüzünden evinden olan domuzlar şehre indi İstanbul'da akıl almaz kaza: El frenini indiren çocuklar ölümden döndü Onlarca kişinin mahsur kaldığı Millet Kıraathanesi'ndeki hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı İstanbul'da sular altında kalan mahalle gündüz görüntülendi Bulgaristan sınırında kilometrelerce kuyruk oluştu