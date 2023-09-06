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Ukrayna'da çarşıya füzeli saldırı: Çok sayıda ölü var

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Rusya, Ukrayna’nın Kostantinivka şehrinde bir çarşıyı füzeyle vurdu. Saldırıda 16 kişi hayatını kaybetti.

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