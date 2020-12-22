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AİHM'DEN SELAHATTİN DEMİRTAŞ İÇİN FLAŞ KARAR!
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  3. 22 Aralık 2020 17:00

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

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Esra Erol'da hem anneyle hem kızıyla birlikte olan hoca krizi büyüyor!
Esra Erol'da hem anneyle hem kızıyla birlikte olan hoca krizi büyüyor!
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Yerli aşı, 25 Aralık'tan sonra gönüllülere uygulanacak
Yerli aşı, 25 Aralık'tan sonra gönüllülere uygulanacak
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Sürpriz açıklama! 6 milyar dolarlık altın rezervi keşfedildi!
Sürpriz açıklama! 6 milyar dolarlık altın rezervi keşfedildi!
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Boğazını kesip, ''Cinler alemine adadım'' dedi! Sosyal medya ayağa kalktı
Boğazını kesip, ''Cinler alemine adadım'' dedi! Sosyal medya ayağa kalktı
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İstanbul'da özel hastanede yangın paniği!
İstanbul'da özel hastanede yangın paniği!
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Cinnet getiren adam çocuklarını katledip, intihar etti!
Cinnet getiren adam çocuklarını katledip, intihar etti!
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