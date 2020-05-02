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  3. 02 Mayıs 2020 12:25

Ukrayna’da eğitim uçağı düştü: 2 ölü

Ukrayna’nın Dnipropetrovsk bölgesindeki bir kasaba yakınında eğitim uçağı düştü. Kaza sonrası uçağın alev aldığı ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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