Anasayfa Video Galeriler Gündem Ukrayna'da gazetecilerin ölümden kıl payı kurtulduğu an kamerada Ukrayna'da gazetecilerin ölümden kıl payı kurtulduğu an kamerada 07 Mart 2022 Pazartesi Saat: 10:05 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı tüm hızıyla sürerken, Ukrayna'dan gelen ve gazetecilerin ölümden adeta kıl payı ile kurtulduğu anlara dair bu görüntüler olay oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6225aebbd975ad65fc0878b7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hırsızı döve döve polise teslim ettiler Erman Toroğlu ile Gürcan Bilgiç birbirine girdi CHP'den ''Maaşınızla neler alabiliyorsunuz'' hareketi Adem Metan, ''sen niye oradasın'' eleştirilerine bu yanıtı verdi Cübbeli'den ''çok sevdiği'' iktidara ''yazıklar olsun'' çıkışı Demet Evgar’dan tek kişilik ''öldürülmek istemiyorum'' protestosu Ahmet Kural'ın avukatıyla dansı sosyal medyada olay oldu Erdoğan'ı çok kızdıracak video paylaşımı Rus savaş uçağı işte böyle düşürüldü