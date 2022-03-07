Ukrayna'da gazetecilerin ölümden kıl payı kurtulduğu an kamerada

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı tüm hızıyla sürerken, Ukrayna'dan gelen ve gazetecilerin ölümden adeta kıl payı ile kurtulduğu anlara dair bu görüntüler olay oldu.

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