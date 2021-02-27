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  3. 27 Şubat 2021 18:10

Ukrayna'da hastanede patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Ukrayna’nın Çernivtsi kentinde bir hastanenin acil servisinde patlama meydana geldi. Oksijen tüpü patlaması nedeniyle 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

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