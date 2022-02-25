  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Ukrayna'da kan donduran görüntüler! Rus tankı ezip geçti

Ukrayna'da kan donduran görüntüler! Rus tankı ezip geçti

Rusya'nın askeri harekat başlattığı Ukrayna'da çatışmalar şiddetlendi. Sabah saatlerinde Kiev'e girmeye çalışan Rus tanklarının, seyir halindeki araçları ezip geçtiği anlar kameraya yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Ateşe verdiği eski eşi Elvan'ı yanarken izlemiş
Ukrayna'da mahsur kalan Türk öğrencinin paylaşımı yaşanan dehşeti gözler önüne serdi
Rus tankı Türk vatandaşının TIR'ını ezdi
Şaka kaka oldu! Arkadaşını komalık etti
Bir mahalle saatli bombanın üzerinde oturuyor: ''Vatandaşlarımız tehlike altında''
20 yaşındaki Merve'nin şüpheli ölümü
Putin'in emrindeki Çeçenler ''ezan okuyup'' Rus ordusunun yanında işgale gitti
Sosyal medyada mide bulandıran paylaşım: ''Kocalarınıza sahip çıkın''
Ünlü gazetecinin Ukrayna-Rusya yorumu olay oldu