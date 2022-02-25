Anasayfa Video Galeriler Gündem Ukrayna'da kan donduran görüntüler! Rus tankı ezip geçti Ukrayna'da kan donduran görüntüler! Rus tankı ezip geçti 25 Şubat 2022 Cuma Saat: 13:45 Rusya'nın askeri harekat başlattığı Ukrayna'da çatışmalar şiddetlendi. Sabah saatlerinde Kiev'e girmeye çalışan Rus tanklarının, seyir halindeki araçları ezip geçtiği anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6218b341e6159027c105cb63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ateşe verdiği eski eşi Elvan'ı yanarken izlemiş Ukrayna'da mahsur kalan Türk öğrencinin paylaşımı yaşanan dehşeti gözler önüne serdi Rus tankı Türk vatandaşının TIR'ını ezdi Şaka kaka oldu! Arkadaşını komalık etti Bir mahalle saatli bombanın üzerinde oturuyor: ''Vatandaşlarımız tehlike altında'' 20 yaşındaki Merve'nin şüpheli ölümü Putin'in emrindeki Çeçenler ''ezan okuyup'' Rus ordusunun yanında işgale gitti Sosyal medyada mide bulandıran paylaşım: ''Kocalarınıza sahip çıkın'' Ünlü gazetecinin Ukrayna-Rusya yorumu olay oldu