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  3. 20 Şubat 2020 16:25

Ukrayna'da koronavirüs protestosu! Çin'den tahliye edilenleri istemediler

Çin'de yeni tip koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan kentinden tahliye edilen 48'i Ukraynalı olmak üzere 77 kişiyi taşıyan uçak, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e indi. Çin'den gelenleri istemeyen Ukraynalılar, hastanelerin önünde eylem yaptı.

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