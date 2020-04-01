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  3. 01 Nisan 2020 17:40

Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın böyle af diledi - Dünya Haberleri

Ukrayna'da koronavirüsün (Covid-19) ilk görüldüğü yerlerden Çernovtsi ilindeki insanlara virüsü bulaştırdığı iddia edilen kadın, diz çöküp yalvararak, "Beni öldürün, ama çocuklarıma dokunmayın", dedi.

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