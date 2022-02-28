Anasayfa Video Galeriler Gündem Ukrayna’da market rafları boş kaldı Ukrayna’da market rafları boş kaldı 28 Şubat 2022 Pazartesi Saat: 12:00 Rusya'nın saldırılarına maruz kalan Ukrayna'da gıda sektöründeki tedarik zincirinin sekteye uğramasının ardından market rafları boş kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/621c8f291ed32d7d4337b123" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tonlarca sahte akaryakıt ele geçirildi Rus ordusu Ukrayna'ya bomba yağdırdı! Yine taksi yine olay! Müşterisine yumruk attı Yakalanan Rus askerlerinden şoke eden itiraf İstanbul trafiğini birbirine kattı! Attığı bu makaslar ekip arabasında bitti Köpeğini gezdirirken dehşeti yaşadı CNN Türk'te rezalet! ''Sıcak görüntü'' deyip bilgisayar oyunu yayınladılar Ukrayna'nın işgaline katılan Çeçenistan'ın lideri Kadirov: ''Şok olduk'' Yaşlı Ukraynalı adamdan eli silahlı Rus askerine yumruk!