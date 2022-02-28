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Ukrayna’da market rafları boş kaldı

Rusya'nın saldırılarına maruz kalan Ukrayna'da gıda sektöründeki tedarik zincirinin sekteye uğramasının ardından market rafları boş kaldı.

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