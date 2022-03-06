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Ukrayna'da pazar yerine bombalı saldırı

Rus güçleri, Ukrayna'nın Harkov kentindeki pazar alanına bomba yağdırdı.

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