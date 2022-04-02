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  4. Ukrayna'da şaşırtan görüntü! Askerler ölüme böyle tekme attı

Ukrayna'da şaşırtan görüntü! Askerler ölüme böyle tekme attı

Rusya'nın Ukrayna'da yollara bıraktığı tanksavar mayınlarını ayaklarıyla tekmeleyerek temizlerken çekilen görüntüler sosyal medyada olay oldu.

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