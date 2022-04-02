Anasayfa Video Galeriler Gündem Ukrayna'da şaşırtan görüntü! Askerler ölüme böyle tekme attı Ukrayna'da şaşırtan görüntü! Askerler ölüme böyle tekme attı 02 Nisan 2022 Cumartesi Saat: 12:00 Rusya'nın Ukrayna'da yollara bıraktığı tanksavar mayınlarını ayaklarıyla tekmeleyerek temizlerken çekilen görüntüler sosyal medyada olay oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/624810a7a1abb6722310b0c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da sahte içki baskını: 4 bin lt içki ele geçirildi İstanbul'da akıl almaz intihar Dün gece Ayasofya'da 88 yıl sonra bir ilk yaşandı Bursa'nın ciğerler 18 saat boyunca yandı İstanbul'da yangın! İtfaiye aracı alev topuna döndü Herkes bu görüntüyü konuşuyor: Ters yıldırım görenleri şoke etti Ersan Şen'den Cem Küçük'e canlı yayında soğuk duş: ''Oh oh çekiyordun, hadi çeksene yine!'' Suriyeliler Antalya'yı Şam'a çevirdi! Kamyonet sırtında çatıştılar İmamoğlu 'ndan Erdoğan'ın semtinde gövde gösterisi