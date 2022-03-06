Ukrayna'da savaş muhabirlerine ateş açıldı! Dehşet anları kamerada

Ukrayna'da gelişmeleri takip eden Sky News muhabirlerinin olduğu bir araç Kiev'de Rus sabotajcıların saldırısına uğradı. Dehşet anları kameraya yansıdı.

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