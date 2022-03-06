Anasayfa Video Galeriler Gündem Ukrayna'da savaş muhabirlerine ateş açıldı! Dehşet anları kamerada Ukrayna'da savaş muhabirlerine ateş açıldı! Dehşet anları kamerada 06 Mart 2022 Pazar Saat: 10:35 Ukrayna'da gelişmeleri takip eden Sky News muhabirlerinin olduğu bir araç Kiev'de Rus sabotajcıların saldırısına uğradı. Dehşet anları kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6224643a3e0aa64789485e63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Marketlerde yağ izdihamı! Türkiye bu ''acı'' görüntüleri konuşuyor Canlı yayında yumruk yemişti: Rus yanlısı milletvekili casusluk yaparken yakalandı İlginç görüntü: Casusluk şüphelisini yakalayıp direğe bağladılar Korku dolu anlar kamerada! Canını son anda kurtardı Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşan Çeçenler: Kadirov Çeçen değil Rus Ukrayna ordusu Rus helikopterini düşürdü Hazal Kaya'nın Pera Palas'ta Gece Yarısı'na damga vuran Atatürk sahnesi Maaşını çekmek için gittiği bankada ''öldüğünü'' öğrendi Şahan Gökbakar HaberTürk'ü fena ''ti''ye aldı