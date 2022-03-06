Anasayfa Video Galeriler Gündem Ukrayna'da sıcak anlar! Türk gazeteciler ölümden döndü Ukrayna'da sıcak anlar! Türk gazeteciler ölümden döndü 06 Mart 2022 Pazar Saat: 17:45 Ukrayna'nın İrpin kentinde Türk gazetecilerin çekim yaptığı yer bombalandı. Araç içerisindeki gazeteciler bölgeden uzaklaşırken, kurşunların hedefi olan aracın camları kırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6224c902e4c903157e1cbd03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ukrayna'da pazar yerine bombalı saldırı Yeşil saha kan gölüne döndü! Çok sayıda ölü ve yaralı var Zelenski, Elon Musk ile görüştü: ''Kozmik projeleri konuştuk'' Dünyada en nadir görülen türlerden... Şamua sürüsü Tunceli'de görüntülendi! Türkiye, savaştan kaçan Ukraynalılara kucak açtı Ukrayna'da savaş muhabirlerine ateş açıldı! Dehşet anları kamerada Marketlerde yağ izdihamı! Türkiye bu ''acı'' görüntüleri konuşuyor Canlı yayında yumruk yemişti: Rus yanlısı milletvekili casusluk yaparken yakalandı İlginç görüntü: Casusluk şüphelisini yakalayıp direğe bağladılar