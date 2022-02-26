Anasayfa Video Galeriler Gündem Ukrayna'da sokak çatışmaları: Rus askeri aracının pusuya düşürüldüğü anlar kamerada Ukrayna'da sokak çatışmaları: Rus askeri aracının pusuya düşürüldüğü anlar kamerada 26 Şubat 2022 Cumartesi Saat: 15:20 Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 3'üncü güne girildi. Yerleşim yerlerinde çatışmalar başlarken, Rus ordusuna ait bir askeri aracın pusuya düşürüldüğü anlar sosyal medyada gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/621a1b16e1cb6972845b0153" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gökçek, Stephan Hawking'in heykeliyle konuştu: ''Nasıl öbür taraf?'' SİHA'ların vurduğu Rus askeri konvoyunun görüntüleri ortaya çıktı Rus ordusu Kiev'de bir apartmanı bombaladı! O anlar kamerada Dünya, Rus konvoyunun karşısına dikilen adamı konuşuyor Ukraynalı komutandan Rus askerlerine: ''Bayraktar SİHA'ları beğendiniz mi?'' Kırımlı gazeteci gözyaşlarıyla anlattı: Belki de son yayınımız, şereflice ölürüz Kaçtığı iddia edilmişti: Zelenskiy video paylaşarak o iddiaları yalanladı Sarıgül yine yaptı yapacağını! TikTok paylaşımına beğeni yağdı Ukrayna'nın kahramanı: Kendisiyle birlikte köprüyü havaya uçurdu