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Ukrayna'da sokak çatışmaları: Rus askeri aracının pusuya düşürüldüğü anlar kamerada

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 3'üncü güne girildi. Yerleşim yerlerinde çatışmalar başlarken, Rus ordusuna ait bir askeri aracın pusuya düşürüldüğü anlar sosyal medyada gündem oldu.

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