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Ukrayna'da sokak savaşı: İlk görüntüler paylaşıldı

Rus askerleri ile Ukrayna ordusu arasında Harkiv'de yoğun çatışmalarına ait görüntüler paylaşıldı.

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