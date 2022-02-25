Anasayfa Video Galeriler Gündem Ukrayna'da şoke eden görüntüler: Rus askerleri kameraları deviriyor Ukrayna'da şoke eden görüntüler: Rus askerleri kameraları deviriyor 25 Şubat 2022 Cuma Saat: 17:40 Dünya Ukrayna’dan gelen görüntüleri konuşmaya devam ediyor. Rus ordusu Ukrayna’daki kameraları da etkisiz hale getirmeye başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6218ea5c354d1247f608fb33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ukrayna'nın kahramanı: Kendisiyle birlikte köprüyü havaya uçurdu Siren sesleriyle yankılanan Kiev'de panik anları kamerada Rus ordusunun işgal ettiği Herson'dan vahim görüntüler Ukrayna'da kan donduran görüntüler! Rus tankı ezip geçti Ateşe verdiği eski eşi Elvan'ı yanarken izlemiş Ukrayna'da mahsur kalan Türk öğrencinin paylaşımı yaşanan dehşeti gözler önüne serdi Rus tankı Türk vatandaşının TIR'ını ezdi Şaka kaka oldu! Arkadaşını komalık etti Bir mahalle saatli bombanın üzerinde oturuyor: ''Vatandaşlarımız tehlike altında''