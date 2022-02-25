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Ukrayna'da şoke eden görüntüler: Rus askerleri kameraları deviriyor

Dünya Ukrayna’dan gelen görüntüleri konuşmaya devam ediyor. Rus ordusu Ukrayna’daki kameraları da etkisiz hale getirmeye başladı.

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