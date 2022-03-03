Anasayfa Video Galeriler Gündem Ukrayna'da TRT Haber ekibi çatışmanın ortasında kaldı Ukrayna'da TRT Haber ekibi çatışmanın ortasında kaldı 03 Mart 2022 Perşembe Saat: 17:05 TRT Haber ekibi, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta çatışmanın ortasında kaldı. O anlar anbean kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6220cb247f12e57291138813" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kiev'e sızmaya çalışan sabotaj timi kıskıvrak yakalandı Rusya'nın yerleşim yerlerini bombalama anı kamerada Rusya ilk büyük zaferini kazandı: Kritik şehri ele geçirdi Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi Ukrayna'dan dönen vatandaş sınırı nasıl geçtiklerini anlattı Canlı yayında büyük kavga! Kriz geçirdi, hastaneye kaldırıldı Savaştan 3 saat önce doğmuştu... Türkiye'ye getirildi İstanbul'da tehlikeli gerginlik: Taciz şüphelisinin evini taş yağmuruna tuttular Marketteki yalı hırsız güvenlik kamerasında