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Ukrayna'da TRT Haber ekibi çatışmanın ortasında kaldı

TRT Haber ekibi, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta çatışmanın ortasında kaldı. O anlar anbean kameraya yansıdı.

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