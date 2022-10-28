  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Ukrayna’daki savaş bölgesinde ilginç görüntü: Adanalı rapçinin şarkısını...

Ukrayna’daki savaş bölgesinde ilginç görüntü: Adanalı rapçinin şarkısını...

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş sürerken bölgeden ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Böyle vicdansızlık görülmedi
Ümit Özdağ ''koşulsuz'' destekleyecekleri adayı açıkladı
Beşiktaş resmen açıkladı: Şenol Güneş geri döndü
TOGG fabrikasında hazırlıklar tamam!
Tosuncuk'un eniştesi şebeke lideri çıktı
Babasını öldüren kişiden şikayetçi olmadı: ''Babamın sapık hareketleri vardı''
Göç yolunda bitkin düşen yılan kartalını elleriyle beslediler
Engelsiz Kreş'i Mansur Yavaş açtı
Avrasya Tüneli'nde feci kaza!