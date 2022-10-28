Anasayfa Video Galeriler Gündem Ukrayna’daki savaş bölgesinde ilginç görüntü: Adanalı rapçinin şarkısını... Ukrayna’daki savaş bölgesinde ilginç görüntü: Adanalı rapçinin şarkısını... 28 Ekim 2022 Cuma Saat: 20:35 Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş sürerken bölgeden ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/635c12d51e405c220152aa33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Böyle vicdansızlık görülmedi Ümit Özdağ ''koşulsuz'' destekleyecekleri adayı açıkladı Beşiktaş resmen açıkladı: Şenol Güneş geri döndü TOGG fabrikasında hazırlıklar tamam! Tosuncuk'un eniştesi şebeke lideri çıktı Babasını öldüren kişiden şikayetçi olmadı: ''Babamın sapık hareketleri vardı'' Göç yolunda bitkin düşen yılan kartalını elleriyle beslediler Engelsiz Kreş'i Mansur Yavaş açtı Avrasya Tüneli'nde feci kaza!