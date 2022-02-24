Anasayfa Video Galeriler Gündem Ukrayna’daki Türk vatandaşı yaşananları bu video ile paylaştı Ukrayna’daki Türk vatandaşı yaşananları bu video ile paylaştı 24 Şubat 2022 Perşembe Saat: 11:50 Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı işgal hareketi sonrasında Odessa’daki Türk vatandaşı Sinan Bayraklı ise sosyal medya hesabından sığınaklara sığındıkları anların görüntülerini paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/621746d60f591a56731e27e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ukrayna'yı bombalayan Rus jetleri kamerada ''6 kişilik grup, sopalarla ev bastı'' deyip Bahçeli'den şikayetçi oldu Kharkiv Havaalanı vuruldu Kiev'den kaçış! Ukraynalılar şehri terk ediyor Cem Uzan: ''Enerjide 4,5 milyar dolar, 6 aileye gidiyor'' İsrail Suriye'ye füze yağdırdı Rusya, Ukrayna'yı canlı yayında vurdu! İşte o görüntüler CNN Türk'te canlı yayında Ahmet Hakan'ın zor anları... İlber Ortaylı'dan Putin'e sert ''Osmanlı'' tepkisi