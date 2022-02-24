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Ukrayna’daki Türk vatandaşı yaşananları bu video ile paylaştı

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı işgal hareketi sonrasında Odessa’daki Türk vatandaşı Sinan Bayraklı ise sosyal medya hesabından sığınaklara sığındıkları anların görüntülerini paylaştı.

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