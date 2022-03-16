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Ukrayna'dan gelen bu Türk Bayraklı görüntü herkesi ağlattı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, AFAD koordinasyonunda gönderilen mobil yardım tırı savaş bölgesine ulaştı. Bölgeden gelen görüntü ise herkesi ağlattı.

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