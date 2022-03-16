Anasayfa Video Galeriler Gündem Ukrayna'dan gelen bu Türk Bayraklı görüntü herkesi ağlattı Ukrayna'dan gelen bu Türk Bayraklı görüntü herkesi ağlattı 16 Mart 2022 Çarşamba Saat: 09:40 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, AFAD koordinasyonunda gönderilen mobil yardım tırı savaş bölgesine ulaştı. Bölgeden gelen görüntü ise herkesi ağlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6231865d90d3f60e19125143" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İsrail her yerde onu arıyordu; İstanbul'da yakalandı İstanbul'da DEAŞ operasyonu kamerada! Gözaltılar var İstanbul'da sokak ortasında kadına şiddet kamerada Hem otomobil fiyatları hem de akaryakıt fiyatları uçunca, 2. el ve 0 km otomobilde tercihler değişti Kafede oturan çifte ''fazla yakınlaşmayın'' uyarısı! Ortalık karıştı Atatürk'ün ortaya çıkan en net görüntüleri sosyal medyada olay oldu Başhekimden doktora olay sözler: ''Şunu da hemen paketleyin!'' Kasa kasa meyve hırsızlığı kamerada Rusların sivilleri vurduğu an kamerada! Bombalar tam üstlerine düştü