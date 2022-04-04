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Ukrayna'dan korkunç görüntü: Bir anne kızının cansız bedenini orada bırakmadı

Rus askerlerinin ölüm saçtığı Kiev yakınlarındaki Bucha'da Rus güçleri tarafından öldürülen kızını kendi çabalarıyla bahçeye gömen Ukraynalı anne kızının cesedini gömdüğü yerden çıkardı...

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