Anasayfa Video Galeriler Gündem Ukrayna'dan korkunç görüntü: Bir anne kızının cansız bedenini orada bırakmadı Ukrayna'dan korkunç görüntü: Bir anne kızının cansız bedenini orada bırakmadı 04 Nisan 2022 Pazartesi Saat: 10:45 Rus askerlerinin ölüm saçtığı Kiev yakınlarındaki Bucha'da Rus güçleri tarafından öldürülen kızını kendi çabalarıyla bahçeye gömen Ukraynalı anne kızının cesedini gömdüğü yerden çıkardı... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/624aa21c7aee10589412b123" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Güldür Güldür'de Fahrettin Koca skeci kırdı geçirdi! Bakan Koca'dan tek cümlelik yanıt İstanbul'da geri dönüşüm tesisinde yangın 7 saat süren kurtarma operasyonu nefes kesti İstanbul'da korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü İstanbul'da vahşet! Esenyurt'ta sokak ortasında güpe gündüz bir kadın katledildi Kartal'da Ramazan ayının ilk gününde camiler dezenfekte edildi O şehrimiz savaş alanına döndü: Çok sayıda yaralı ve gözaltı var Türk Yıldızları gökyüzünde yürekleri ağızlara getirdi Biden törende ayakta uyudu