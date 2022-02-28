Anasayfa Video Galeriler Gündem Ukrayna’dan korkunç görüntüler: Rus güçleri AVM'yi bombaladı Ukrayna’dan korkunç görüntüler: Rus güçleri AVM'yi bombaladı 28 Şubat 2022 Pazartesi Saat: 16:00 Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın 5'inci gününe girerken her geçen gün korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/621cc76743e72e563d3a36b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Başkent Kiev'de sıcak çatışma anları kamerada Hakkari'de 250 kilogram eroin yakalandı Bilim Kurulu Üyesi Özlü herkesin beklediği müjdeyi verdi: ''Güzel günler bizi bekliyor'' Kar Edirne’den giriş yaptı! Hava buz kesecek! Kar adım adım geliyor! Türk futbolcu savaşın ortasında mahsur kaldı: ''Dışarıya çıkanı vuruyorlar'' Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı: ''Millet, darbeye destek verenleri mahkum etmiştir'' Çılgın Ukraynalı, Rus tankını kaçırdı! O anlar kamerada Eski aşıklar canlı yayında buluştu! Arda Kural'dan olay ''aldatma'' itirafı Sokak ortasında genç kıza tekme attı