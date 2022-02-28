Ukrayna’dan korkunç görüntüler: Rus güçleri AVM'yi bombaladı

Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın 5'inci gününe girerken her geçen gün korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/621cc76743e72e563d3a36b3" allowfullscreen></iframe>