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  4. Ukrayna’dan korkunç görüntüler: Rus güçleri AVM'yi bombaladı

Ukrayna’dan korkunç görüntüler: Rus güçleri AVM'yi bombaladı

Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın 5'inci gününe girerken her geçen gün korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor.

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