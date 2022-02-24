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  4. Ukrayna'dan korkunç görüntüler: Rus tankları önlerine çıkan otomobilleri eze eze geçti

Ukrayna'dan korkunç görüntüler: Rus tankları önlerine çıkan otomobilleri eze eze geçti

Sabah saatlerinde savaşın başladığı Ukrayna'dan yürek yakan görüntüler gelmeye devam ediyor.

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