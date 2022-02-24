Anasayfa Video Galeriler Gündem Ukrayna'dan korkunç görüntüler: Rus tankları önlerine çıkan otomobilleri eze eze geçti Ukrayna'dan korkunç görüntüler: Rus tankları önlerine çıkan otomobilleri eze eze geçti 24 Şubat 2022 Perşembe Saat: 21:50 Sabah saatlerinde savaşın başladığı Ukrayna'dan yürek yakan görüntüler gelmeye devam ediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6217d3719eeb4d49ee459623" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tarkan tartışma yaratan ''Geççek'' şarkısıyla ilgili ilk kez konuştu Rus halkı savaş istemiyor: 3 şehirde savaş karşıtı protestolar başladı Ukrayna ordusu, SİHA'larla Rus tanklarını vurdu! İşte o anlar Ukrayna Ordusuna ait tanklar böyle görüntülendi Kapalıçarşı'da Rusya-Ukrayna hareketliliği Büyük panik: Marketler boşaltıldı, eczane ve bankalarda kuyruk oluştu Yıldız Asyalı Arda Kural aşkı yeniden mi alevleniyor? Asyalı'dan bomba açıklama Alişan karısı Buse Varol'un imajını değerlendirdi: Alıştık artık, yapacak bir şey yok Rus helikopterlerinin bombalama anı kamerada