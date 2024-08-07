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Ukrayna'dan Rus sınır birliklerine saldırı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun 300 asker, 11 tank ve 20'den fazla zırhlı muharebe aracıyla Rus sınır birliklerine saldırı düzenlediğini duyurdu.

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