Anasayfa Video Galeriler Gündem Ukrayna'dan Rus sınır birliklerine saldırı Ukrayna'dan Rus sınır birliklerine saldırı 07 Ağustos 2024 Çarşamba Saat: 11:12 Güncelleme: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 11:12 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun 300 asker, 11 tank ve 20'den fazla zırhlı muharebe aracıyla Rus sınır birliklerine saldırı düzenlediğini duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b32c5d84084f42a40dc173" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Evin küçük yaramazı yangın çıkardı: İnanılmaz anlar kamerada Gökyüzünde şölen var: ''Ateş topu'' yağmuru geliyor Türkiye'nin en büyük tatlı su gölünde mest eden görüntü Serada 20 TL, markette 80 TL satılıyor D-100 karayolunda trafiği felç eden kaza: Kilometrelerce kuyruk oluştu Yat fabrikasında büyük yangın Bakan duyurdu: 4 ilde iki suç örgütü çökertildi Adana'da yarım saat içinde art arda 4 deprem Türkiye'nin yeni turistik treni sefere çıktı