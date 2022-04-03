Anasayfa Video Galeriler Gündem Ukrayna'dan Türkiye'ye sürüklenen mayın böyle patladı Ukrayna'dan Türkiye'ye sürüklenen mayın böyle patladı 03 Nisan 2022 Pazar Saat: 22:00 Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de sürüklenen mayın tehdidine karşı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın aldığı önlemlerin yer aldığı görüntüleri paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6249eecdf14cf75b333132e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kerem Aktürkoğlu'nun acı günü 100 kiloluk dev oltaya takıldı! Saatlerce boğuştular Balıkesir'de korkutan orman yangını Bakü'de eğlence mekanında patlama: Ölü ve yaralılar var Sular altında kalacak! Yeniden inşa edilen Yusufeli'nde sona gelindi Balıkesir'de vahşet! Eşini ve oğlunu tüfekle öldürdü Kuşadası'ndan Yunan adasına 2 yıl sonra ilk feribot MSB'den nefes kesen paylaşım! SAS timleri etkisiz hale getirdi Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra lüks araçlı konvoyla kışladan ayrıldı