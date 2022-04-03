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Ukrayna'dan Türkiye'ye sürüklenen mayın böyle patladı

Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de sürüklenen mayın tehdidine karşı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın aldığı önlemlerin yer aldığı görüntüleri paylaştı.

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