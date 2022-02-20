Anasayfa Video Galeriler Gündem Ukraynalı Bakan çatışmanın ortasında kaldı! Bölgeden sıcak görüntüler Ukraynalı Bakan çatışmanın ortasında kaldı! Bölgeden sıcak görüntüler 20 Şubat 2022 Pazar Saat: 14:50 Ukrayna'nın doğusundaki cephe hattına giden İçişleri Bakanı Denis Monastyrsky, ziyareti sırasında yaylım ateşi altında kaldı. Kendini yere atan Bakan'ın panik anları kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62122b038a0b1644200f8f47" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da köpek besleme kavgası silahlı çatışmaya dönüştü! Şoke eden görüntüler Miami sahiline helikopter düştü! O anlar kamerada Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi İstanbul'da iş adamına kanlı infaz AK Partili Kurtulmuş'tan oy oranı açıklaması: ''2023 seçimleri aslanın ağzında'' Dünya, Türk ambulans şoförlerinin bu videosunu konuşuyor TMO önünde ucuz yağ kuyruğu ''Zeynep'' Avrupa'yı yıktı geçti: 9 ölü Duruşma salonu karıştı, eski sevgilisinin iç çamaşırlarını yüzüne fırlattı