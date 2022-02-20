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  4. Ukraynalı Bakan çatışmanın ortasında kaldı! Bölgeden sıcak görüntüler

Ukraynalı Bakan çatışmanın ortasında kaldı! Bölgeden sıcak görüntüler

Ukrayna'nın doğusundaki cephe hattına giden İçişleri Bakanı Denis Monastyrsky, ziyareti sırasında yaylım ateşi altında kaldı. Kendini yere atan Bakan'ın panik anları kameraya yansıdı.

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