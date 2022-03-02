Anasayfa Video Galeriler Gündem Ukraynalı iki futbolcu hayatını kaybetti Ukraynalı iki futbolcu hayatını kaybetti 02 Mart 2022 Çarşamba Saat: 09:30 Rusya'nın saldırıları sırasında Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği FIFPro'dan Vitalii Sapylo ve Dmytro Martynenko isimli 2 futbolcunun hayatını kaybettiği açıklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/621f0f0beb5e9447aa0b4f43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rusya bu sefer de doğum hastanesini vurdu Kiev'den kaçış! Tren istasyonlarında izdiham var Rusya'nın saldırısına markette yakalandılar Doğu Perinçek Rus televizyonuna konuştu Ukrayna ordusu, Rus konvoyunu imha etti! Ukraynalı sosyal medya fenomeni terk edilen Rus tankına binip nasıl çalıştırılacağını anlattı Ukrayna Büyükelçiliği: 20 Rus savaş uçağı düşürüldü Kadirov'un Çeçen ordusu Ukrayna topraklarında görüntülendi Rus güçleri, sivillerin yaşadığı apartmanı vurdu