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Ukraynalı iki futbolcu hayatını kaybetti

Rusya'nın saldırıları sırasında Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği FIFPro'dan Vitalii Sapylo ve Dmytro Martynenko isimli 2 futbolcunun hayatını kaybettiği açıklandı.

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