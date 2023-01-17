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Ukraynalı kadının bu görüntüsü dünyayı salladı

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı 1'inci yılını doldurmaya hazırlanırken, Ukrayna'dan 9 katlı bir binaya isabet eden füze binayı yerle bir ederken, bir Ukraynalı kadının kaçmaya çalıştığı anlar savaşın yeni simge görüntüsü oldu.

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