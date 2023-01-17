Anasayfa Video Galeriler Gündem Ukraynalı kadının bu görüntüsü dünyayı salladı Ukraynalı kadının bu görüntüsü dünyayı salladı 17 Ocak 2023 Salı Saat: 10:30 Güncelleme: 17 Ocak 2023 Salı 10:30 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı 1'inci yılını doldurmaya hazırlanırken, Ukrayna'dan 9 katlı bir binaya isabet eden füze binayı yerle bir ederken, bir Ukraynalı kadının kaçmaya çalıştığı anlar savaşın yeni simge görüntüsü oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63c64e9a11a62c0c6806ab23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İlber Ortaylı noktayı koydu: ''Türkiyeli değilim Türküm'' Bir kadın cinayeti daha: 3 çocuk annesi hamile eşini katletti! Karadeniz gazını evlere getirecek boru hattı böyle görüntülendi Haluk Bayraktar'a ''Kardeşiniz damat olduktan sonra mı önünüz açıldı?'' sorusu 18 ilde, yüzlerce gözaltı! Aralarında doktorlar da var Türkiye bunu da gördü! Burası ne Antalya, ne Muğla, ne de İzmir! Yolcu uçağında ''powerbank'' yangını; uçak savaş alanına döndü Trendyol GO kuryeleri kontak kapattı! Bir dini vakıfta daha 14 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismar