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  3. 26 Kasım 2018 23:00

Ukraynalı milliyetçiler Rusya Konsolosluğuna saldırdı

Ukraynalı milliyetçiler, Rusya’nın Ukrayna gemilerine el koyması nedeniyle Harkov’daki Rus Konsolosluğu binasına saldırdı. Ukraynalı milliyetçiler, Rusya ile Kerç Boğazı’nda yaşanan gerginlik nedeniyle Rusya’nın Harkov Konsolosluğu önünde protesto gösterisi yaptı. Rusya aleyhine sloganlar atan eylemciler, meşaleler ve taşlarla konsolosluk binasına saldırdı. Göstericiler, daha önce...

Bilgin Pro
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